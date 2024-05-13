Асанов Николай Иванович 13.07.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАсанов Николай Иванович

Асанов Николай Иванович

Место рождения

г. Зуевка Кировской области

Дата рождения

13.07.1919

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1919

Отец: Асанов Иван Андреевич

Мать: Асанова (Иутина) Мария Васильевна

г. Зуевка Кировской области
Бракосочетание
1946

Жена: Асанова (Матиюк) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асанова (Матиюк) Анна Ивановна

Каменец-Подольский
Рождение ребёнка
02.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асанова (Матиюк) Анна Ивановна

Смерть
1996
Кандалакша

Мы используем куки для улучшения работы сайта.