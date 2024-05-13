Асанов Николай Иванович
Место рожденияг. Зуевка Кировской области
Дата рождения13.07.1919
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1919
г. Зуевка Кировской области
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
03.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асанова (Матиюк) Анна Ивановна
Каменец-Подольский
Рождение ребёнка
02.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асанова (Матиюк) Анна Ивановна
Смерть
1996
Кандалакша