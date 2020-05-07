Шахсуварлы (Асанова) Людмила Ивановна
Место рожденияг. Промысла, Пермской губернии
Дата рождения19.03.1925
Дата смерти07.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1925
г. Промысла, Пермской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шахсуварлы Мурсал
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шахсуварлы Мурсал
Рождение ребёнка
16.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шахсуварлы Мурсал
Смерть
07.05.2020
Буку Азербайджан