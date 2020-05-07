Шахсуварлы (Асанова) Людмила Ивановна 19.03.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шахсуварлы (Асанова) Людмила Ивановна

Место рождения

г. Промысла, Пермской губернии

Дата рождения

19.03.1925

Дата смерти

07.05.2020

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
19.03.1925

Отец: Асанов Иван Андреевич

Мать: Асанова (Иутина) Мария Васильевна

г. Промысла, Пермской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шахсуварлы Мурсал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахсуварлы Мурсал

Рождение ребёнка
16.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шахсуварлы Мурсал

Смерть
07.05.2020
Буку Азербайджан

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