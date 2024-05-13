Асанов Иван Андреевич
Место рожденияг. Промысла, Пермской губернии
Дата рождения1896
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Асанов Андрей
Мать: Асанова ?
г. Промысла, Пермской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
?
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Рождение ребёнка
13.07.1919
Мать ребёнка: Асанова (Иутина) Мария Васильевна
г. Зуевка Кировской области
Рождение ребёнка
19.03.1921
Дочь: Кобякова (Асанова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Асанова (Иутина) Мария Васильевна
г. Лысьва Пермской области
Рождение ребёнка
17.05.1923
Дочь: (Асанова) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Асанова (Иутина) Мария Васильевна
г. Промысла, Пермской губернии
Рождение ребёнка
19.03.1925
Дочь: Шахсуварлы (Асанова) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Асанова (Иутина) Мария Васильевна
г. Промысла, Пермской губернии
Рождение ребёнка
16.08.1931
Дочь: Еперина (Асанова) Анфия Ивановна
Мать ребёнка: Асанова (Иутина) Мария Васильевна
г. Лысьва Пермской области
Смерть
1937
г. Лысьва Пермской области
Причина смерти: туберкулез
Похороны
Неизвестно
г. Лысьва Пермской области