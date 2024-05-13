Асанов Иван Андреевич 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Асанов Иван Андреевич

Место рождения

г. Промысла, Пермской губернии

Дата рождения

1896

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Асанов Андрей

Мать: Асанова ?

г. Промысла, Пермской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова (Иутина) Мария Васильевна

?
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Рождение ребёнка
13.07.1919

Сын: Асанов Николай Иванович

Мать ребёнка: Асанова (Иутина) Мария Васильевна

г. Зуевка Кировской области
Рождение ребёнка
19.03.1921

Дочь: Кобякова (Асанова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Асанова (Иутина) Мария Васильевна

г. Лысьва Пермской области
Рождение ребёнка
17.05.1923

Дочь: (Асанова) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Асанова (Иутина) Мария Васильевна

г. Промысла, Пермской губернии
Рождение ребёнка
19.03.1925

Дочь: Шахсуварлы (Асанова) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Асанова (Иутина) Мария Васильевна

г. Промысла, Пермской губернии
Рождение ребёнка
16.08.1931

Дочь: Еперина (Асанова) Анфия Ивановна

Мать ребёнка: Асанова (Иутина) Мария Васильевна

г. Лысьва Пермской области
Смерть
1937
г. Лысьва Пермской области
Причина смерти: туберкулез
Похороны
Неизвестно
г. Лысьва Пермской области

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