Шахсуварлы Мурсал 19.06.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шахсуварлы Мурсал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1900

Дата смерти

21.04.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шахсуварлы (Асанова) Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахсуварлы (Асанова) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шахсуварлы (Асанова) Людмила Ивановна

Смерть
21.04.1971

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