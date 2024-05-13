Шахсуварлы Мурсал
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1900
Дата смерти21.04.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шахсуварлы (Асанова) Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шахсуварлы (Асанова) Людмила Ивановна
Смерть
21.04.1971