Кобякова (Асанова) Нина Ивановна 19.03.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКобякова (Асанова) Нина Ивановна

Кобякова (Асанова) Нина Ивановна

Место рождения

г. Лысьва Пермской области

Дата рождения

19.03.1921

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1921

Отец: Асанов Иван Андреевич

Мать: Асанова (Иутина) Мария Васильевна

г. Лысьва Пермской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобяков Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
14.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобяков Евгений Алексеевич

Красноуфимск
Бракосочетание
1946

Муж: Соломеин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
26.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломеин Дмитрий Васильевич

Смерть
2007
Похороны
Неизвестно
Бахчисарай

Мы используем куки для улучшения работы сайта.