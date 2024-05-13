Кобякова (Асанова) Нина Ивановна
Место рожденияг. Лысьва Пермской области
Дата рождения19.03.1921
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1921
г. Лысьва Пермской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобяков Евгений Алексеевич
Красноуфимск
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
26.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соломеин Дмитрий Васильевич
Смерть
2007
Похороны
Неизвестно
Бахчисарай