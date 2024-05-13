Кобяков Евгений Алексеевич 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобяков Евгений Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

25.?.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобякова (Асанова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобякова (Асанова) Нина Ивановна

Красноуфимск
Смерть
25.?.1941
деревня Гурьево на реке Шоша
Причина смерти: погиб в бою
Похороны
Неизвестно
деревня Гурьево на реке Шоша

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