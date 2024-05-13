Кобяков Евгений Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти25.?.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобякова (Асанова) Нина Ивановна
Красноуфимск
Смерть
25.?.1941
деревня Гурьево на реке Шоша
Причина смерти: погиб в бою
Похороны
Неизвестно
деревня Гурьево на реке Шоша