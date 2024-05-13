Соломеин Дмитрий Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соломеин Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1946

Жена: Кобякова (Асанова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобякова (Асанова) Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Бахчисарай

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