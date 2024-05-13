(Асанова) Зинаида Ивановна 17.05.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Асанова) Зинаида Ивановна

(Асанова) Зинаида Ивановна

Место рождения

г. Промысла, Пермской губернии

Дата рождения

17.05.1923

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1923

Отец: Асанов Иван Андреевич

Мать: Асанова (Иутина) Мария Васильевна

г. Промысла, Пермской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Афанасий Григорьевич

Развод
Неизвестно

Муж: Малафеев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малафеев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малафеев Петр

Красноуфимск
Смерть
2009
Бахчисарай
Похороны
Неизвестно
Бахчисарай

Мы используем куки для улучшения работы сайта.