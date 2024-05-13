(Асанова) Зинаида Ивановна
Место рожденияг. Промысла, Пермской губернии
Дата рождения17.05.1923
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1923
г. Промысла, Пермской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Малафеев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малафеев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малафеев Петр
Красноуфимск
Смерть
2009
Бахчисарай
Похороны
Неизвестно
Бахчисарай