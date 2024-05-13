Еперина (Асанова) Анфия Ивановна 16.08.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Еперина (Асанова) Анфия Ивановна

Место рождения

г. Лысьва Пермской области

Дата рождения

16.08.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1931

Отец: Асанов Иван Андреевич

Мать: Асанова (Иутина) Мария Васильевна

г. Лысьва Пермской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Еперина) Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Еперин Анатолий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еперин Анатолий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
50 лет Октября 8 кв.27
Рождение ребёнка
20.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еперин Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
26.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еперин Анатолий Павлович

Смерть
Неизвестно
г. Сосновый Бор

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