Еперина (Асанова) Анфия Ивановна
Место рожденияг. Лысьва Пермской области
Дата рождения16.08.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1931
г. Лысьва Пермской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Еперина) Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Еперин Анатолий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
50 лет Октября 8 кв.27
Рождение ребёнка
20.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еперин Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
26.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еперин Анатолий Павлович
Смерть
Неизвестно
г. Сосновый Бор