Еперин Анатолий Павлович 15.10.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Еперин Анатолий Павлович

Место рождения

Россия

Дата рождения

15.10.1930

Дата смерти

25.08.2015

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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СК
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1930

Отец: Еперин Павел

Мать: Еперина (Исупова) Лидия

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Еперина) Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Еперина (Асанова) Анфия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еперина (Асанова) Анфия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еперина (Асанова) Анфия Ивановна

Рождение ребёнка
26.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еперина (Асанова) Анфия Ивановна

Смерть
25.08.2015

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