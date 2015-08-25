Еперин Анатолий Павлович
Место рожденияРоссия
Дата рождения15.10.1930
Дата смерти25.08.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1930
Отец: Еперин Павел
Мать: Еперина (Исупова) Лидия
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Еперина) Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Еперина (Асанова) Анфия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еперина (Асанова) Анфия Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еперина (Асанова) Анфия Ивановна
Смерть
25.08.2015