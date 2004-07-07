Данилкина (Синицына) Надежда Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1928
Дата смерти07.07.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1928
Рождение ребёнка
07.09.1949
Сын: Фурсов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Фурсов Николай Константинович
Прямица, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.09.1951
Дочь: Николаева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Фурсов Николай Константинович
Рождение ребёнка
18.09.1955
Сын: Фурсов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Фурсов Николай Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.2004