Данилкина (Синицына) Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилкина (Синицына) Надежда Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1928

Дата смерти

07.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1928

Отец: Синицын Степан Дмитриевич

Мать: Синицына Анна Николаевна

Рождение ребёнка
07.09.1949

Сын: Фурсов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Фурсов Николай Константинович

Прямица, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.09.1951

Дочь: Николаева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Фурсов Николай Константинович

Рождение ребёнка
18.09.1955

Сын: Фурсов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Фурсов Николай Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилкин Николай Александрович

Смерть
07.07.2004
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