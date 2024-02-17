Синицына (Семенова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницына (Семенова) Анна Николаевна

Синицына (Семенова) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1902

Дата смерти

14.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1902

Отец: Семенов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1924

Дочь: Бурлакова Любовь Степановна

Отец ребёнка: Синицын Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.11.1928

Дочь: Данилкина Надежда Степановна

Отец ребёнка: Синицын Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.06.1935

Дочь: Синицына Вера Степановна

Отец ребёнка: Синицын Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.01.1940

Дочь: Зубехина Мария Степановна

Отец ребёнка: Синицын Степан Дмитриевич

Смерть
14.05.1958
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close