Синицына (Семенова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1902
Дата смерти14.05.1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1902
Отец: Семенов Николай
Рождение ребёнка
17.11.1924
Дочь: Бурлакова Любовь Степановна
Отец ребёнка: Синицын Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.11.1928
Дочь: Данилкина Надежда Степановна
Отец ребёнка: Синицын Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.06.1935
Дочь: Синицына Вера Степановна
Отец ребёнка: Синицын Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.01.1940
Дочь: Зубехина Мария Степановна
Отец ребёнка: Синицын Степан Дмитриевич
Смерть
14.05.1958