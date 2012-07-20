Бурлакова (Синицына) Любовь Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1924
Дата смерти20.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1924
Рождение ребёнка
20.12.1955
Дочь: Абрамова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Бурлаков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
20.03.1958
Дочь: Нечаева Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Бурлаков Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.2012