Бурлакова (Синицына) Любовь Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Синицына) Любовь Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1924

Дата смерти

20.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1924

Отец: Синицын Степан Дмитриевич

Мать: Синицына Анна Николаевна

Рождение ребёнка
20.12.1955

Дочь: Абрамова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Бурлаков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
20.03.1958

Дочь: Нечаева Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Бурлаков Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаков Алексей Васильевич

Смерть
20.07.2012
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