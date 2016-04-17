Синицына Вера Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына Вера Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1935

Дата смерти

17.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1935

Отец: Синицын Степан Дмитриевич

Мать: Синицына Анна Николаевна

Рождение ребёнка
03.07.1960

Дочь: Захаренко Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Синицын Николай Михайлович

Рождение ребёнка
03.11.1966

Сын: Синицын Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Синицын Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Николай Михайлович

Смерть
17.04.2016
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