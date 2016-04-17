Синицына Вера Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1935
Дата смерти17.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1935
Рождение ребёнка
03.07.1960
Дочь: Захаренко Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Синицын Николай Михайлович
Рождение ребёнка
03.11.1966
Сын: Синицын Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Синицын Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.2016