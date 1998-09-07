Данилкин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1925
Дата смерти07.09.1998
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1925
Отец: Данилкин Александр
Рождение ребёнка
08.01.1948
Сын: Данилкин Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Данилкина Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
27.10.1950
Сын: Данилкин Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Данилкина Евгения Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1998