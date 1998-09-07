Данилкин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилкин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1925

Дата смерти

07.09.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1925

Отец: Данилкин Александр

Мать: Данилкина Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
08.01.1948

Сын: Данилкин Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Данилкина Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
27.10.1950

Сын: Данилкин Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Данилкина Евгения Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилкина Евгения Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилкина Надежда Степановна

Смерть
07.09.1998
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