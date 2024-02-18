Данилкина (Лучкина) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилкина (Лучкина) Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лучкин Иван

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Спокойное, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.05.1925

Сын: Данилкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Данилкин Александр

Смерть
Неизвестно

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