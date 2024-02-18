Данилкина (Лучкина) Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лучкин Иван
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Спокойное, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.05.1925
Сын: Данилкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Данилкин Александр
Смерть
Неизвестно