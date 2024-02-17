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Фурсов Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1928

Дата смерти

05.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1928

Отец: Фурсов Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1949

Сын: Фурсов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Данилкина Надежда Степановна

Прямица, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.09.1951

Дочь: Николаева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Данилкина Надежда Степановна

Рождение ребёнка
18.09.1955

Сын: Фурсов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Данилкина Надежда Степановна

Смерть
05.12.1966
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