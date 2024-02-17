Фурсов Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1928
Дата смерти05.12.1966
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1928
Отец: Фурсов Константин
Рождение ребёнка
07.09.1949
Сын: Фурсов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Данилкина Надежда Степановна
Прямица, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.09.1951
Дочь: Николаева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Данилкина Надежда Степановна
Рождение ребёнка
18.09.1955
Сын: Фурсов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Данилкина Надежда Степановна
Смерть
05.12.1966