Фурсов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1955
Дата смерти01.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1955
Рождение ребёнка
16.06.1978
Дочь: Рачилина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Глебова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
14.08.1980
Дочь: Романова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Глебова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
07.05.1987
Мать ребёнка: Глебова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.2013