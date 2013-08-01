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Фурсов Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1955

Дата смерти

01.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1955

Отец: Фурсов Николай Константинович

Мать: Данилкина Надежда Степановна

Рождение ребёнка
16.06.1978

Дочь: Рачилина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Глебова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
14.08.1980

Дочь: Романова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Глебова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
07.05.1987

Сын: Фурсов Антон Николаевич

Мать ребёнка: Глебова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глебова Татьяна Михайловна

Смерть
01.08.2013
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