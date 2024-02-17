Глебова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.1978
Дочь: Рачилина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Фурсов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1980
Дочь: Романова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Фурсов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
07.05.1987
Отец ребёнка: Фурсов Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно