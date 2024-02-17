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Глебова Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1978

Дочь: Рачилина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Фурсов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
14.08.1980

Дочь: Романова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Фурсов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
07.05.1987

Сын: Фурсов Антон Николаевич

Отец ребёнка: Фурсов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Николай Николаевич

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