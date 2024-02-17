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Фурсов Антон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1987

Отец: Фурсов Николай Николаевич

Мать: Глебова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
19.12.2008

Сын: Фурсов Артём Антонович

Мать ребёнка: Фурсова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
17.08.2011

Сын: Фурсов Андрей Антонович

Мать ребёнка: Фурсова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
10.01.2018

Дочь: Фурсова Ева Антоновна

Мать ребёнка: Фурсова Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Елена Николаевна

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