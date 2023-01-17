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Антошкин Карп Маркелович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Антошкин Демьян Карпович

Мать ребёнка: не указана

Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Рождение ребёнка
1878

Сын: Антошкин Григорий Карпович

Мать ребёнка: не указана

Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Антошкин Терентий Карпович

Мать ребёнка: не указана

Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Рождение
1947

Отец: Антошкин Маркел

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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