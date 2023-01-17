Антошкин Карп Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1866
Мать ребёнка: не указана
Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Рождение ребёнка
1878
Сын: Антошкин Григорий Карпович
Мать ребёнка: не указана
Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Антошкин Терентий Карпович
Мать ребёнка: не указана
Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Рождение
1947
Отец: Антошкин Маркел
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно