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Антошкин Терентий Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Антошкин Карп Маркелович

Мать: не указана

Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Место жительства
С 1887
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
Неизвестно
Участник I мировой войны, дослужился до старшего унтер-офицера. Служил в 48-м пехотном Одесском полку 13 роте. Был ранен 27.08.1916 г. в Карпатах/Австро-Венгрия (огнестрельное ранение левого плеча). К... Показать все
Смерть
Неизвестно
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