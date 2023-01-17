Антошкин Терентий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1881
Отец: Антошкин Карп Маркелович
Мать: не указана
Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Место жительства
С 1887
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
Неизвестно
Участник I мировой войны, дослужился до старшего унтер-офицера. Служил в 48-м пехотном Одесском полку 13 роте. Был ранен 27.08.1916 г. в Карпатах/Австро-Венгрия (огнестрельное ранение левого плеча). К... Показать все
Смерть
Неизвестно