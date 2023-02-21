Антошкин Маркел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошкин Маркел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии, так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Сын: Антошкин Семен Маркелович

Мать ребёнка: не указана

Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Антошкин Демьян Маркелович

Мать ребёнка: не указана

Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Место жительства
С 1887
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1947

Сын: Антошкин Карп Маркелович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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