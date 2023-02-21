Антошкин Маркел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии, так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Рождение ребёнка
1853
Сын: Антошкин Семен Маркелович
Мать ребёнка: не указана
Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Антошкин Демьян Маркелович
Мать ребёнка: не указана
Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Место жительства
С 1887
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно