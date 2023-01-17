Антошкин Григорий Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошкин Григорий Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Антошкин Карп Маркелович

Мать: не указана

Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Антошкин Григорий Григорьевия

Мать ребёнка: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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