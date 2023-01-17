Антошкин Демьян Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти?.07.1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1866
Отец: Антошкин Карп Маркелович
Мать: не указана
Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Антошкин Максим Демьянович
Мать ребёнка: не указана
Осуждение
1931
Раскулачен.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.07.1933
Умер на спецпоселении Салдыбаш (Башкирская АССР, Нуримановский р-н).