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Антошкин Демьян Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

?.07.1933

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Антошкин Карп Маркелович

Мать: не указана

Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Антошкин Максим Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Осуждение
1931
Раскулачен.
Место жительства
Неизвестно
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.07.1933
Умер на спецпоселении Салдыбаш (Башкирская АССР, Нуримановский р-н).
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