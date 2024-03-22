Антошкин Максим Демьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Антошкин Демьян Карпович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Антошкина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Антошкин Василий Максимович
Осуждение
1931
Приговорен: в 1931 г. Приговор: раскулачен – Башкирская АССР, Нуримановский р-н, Салдыбаш.
Смерть
После 1931
Усть-Салдыбаш, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан