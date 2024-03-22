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Антошкин Максим Демьянович

Место рождения

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Антошкин Демьян Карпович

Мать: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Антошкина Анна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Антошкин Василий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Осуждение
1931
Приговорен: в 1931 г. Приговор: раскулачен – Башкирская АССР, Нуримановский р-н, Салдыбаш.
Смерть
После 1931
Усть-Салдыбаш, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
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