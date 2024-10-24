Ефимий Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимий Саввич

Ефимий Саввич

Место рождения

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.01.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1824 г.р.

Жена

1850 г.р.

Дети

Около 1865 г.р.
Около 1870 г.р.
1873 г.р.
1876 г.р.
1883 г.р.
1884 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1849

Отец: Савва Матвеевич

Мать: Афимья Никитична

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья Ефимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.02.1867

Жена: Евдокия Ивановна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.06.1873

Сын: Кузьма Ефимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.03.1876

Сын: Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1883

Сын: Федор Ефимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.03.1884

Сын: Иван Ефимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1886

Сын: Емельян Ефимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.04.1888

Сын: Никита Ефимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Иван Ефимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1890

Сын: Яков Ефимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.