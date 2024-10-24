Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.07.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1850
Отец: Иван Васильевич
Мать: Ефросинья Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья Ефимович
Отец ребёнка: Ефимий Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Ефимий Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Ефимий Саввич
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Сергей Ефимович
Отец ребёнка: Ефимий Саввич
Бракосочетание
12.02.1867
Муж: Ефимий Саввич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Ефимий Саввич
Рождение ребёнка
28.06.1873
Сын: Кузьма Ефимович
Отец ребёнка: Ефимий Саввич
Рождение ребёнка
12.03.1876
Сын: Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Ефимий Саввич
Рождение ребёнка
03.02.1883
Сын: Федор Ефимович
Отец ребёнка: Ефимий Саввич
Рождение ребёнка
25.03.1884
Сын: Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ефимий Саввич
Рождение ребёнка
09.08.1886
Сын: Емельян Ефимович
Отец ребёнка: Ефимий Саввич
Рождение ребёнка
03.04.1888
Сын: Никита Ефимович
Отец ребёнка: Ефимий Саввич
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ефимий Саввич
Рождение ребёнка
18.03.1890
Сын: Яков Ефимович
Отец ребёнка: Ефимий Саввич
Смерть
Неизвестно