Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

30.07.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

Около 1821 г.р.

Муж

1849 г.р.

Дети

Около 1865 г.р.
Около 1870 г.р.
1873 г.р.
1876 г.р.
1883 г.р.
1884 г.р.

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1850

Отец: Иван Васильевич

Мать: Ефросинья Кирилловна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья Ефимович

Отец ребёнка: Ефимий Саввич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Ефимий Саввич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Ефимий Саввич

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Сергей Ефимович

Отец ребёнка: Ефимий Саввич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
12.02.1867

Муж: Ефимий Саввич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Ефимий Саввич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.06.1873

Сын: Кузьма Ефимович

Отец ребёнка: Ефимий Саввич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.03.1876

Сын: Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Ефимий Саввич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1883

Сын: Федор Ефимович

Отец ребёнка: Ефимий Саввич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.03.1884

Сын: Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ефимий Саввич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1886

Сын: Емельян Ефимович

Отец ребёнка: Ефимий Саввич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.04.1888

Сын: Никита Ефимович

Отец ребёнка: Ефимий Саввич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ефимий Саввич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1890

Сын: Яков Ефимович

Отец ребёнка: Ефимий Саввич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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