Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Ефимовна

Марфа Ефимовна

Место рождения

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Ефимий Саввич

Мать: Евдокия Ивановна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1896

Муж: Иван Михайлович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.12.1896

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1898

Сын: Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.02.1901

Сын: Иванов Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.