Марфа Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Ефимий Саввич
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
22.01.1896
Муж: Иван Михайлович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.12.1896
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
24.03.1898
Сын: Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
22.02.1901
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно