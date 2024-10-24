Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1873
Отец: Михаил Иванович
Мать: Неонила Николаевна
Бракосочетание
22.01.1896
Жена: Марфа Ефимовна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.12.1896
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
24.03.1898
Сын: Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
22.02.1901
Мать ребёнка: Марфа Ефимовна
Смерть
Неизвестно