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Иван Михайлович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

23.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1873

Отец: Михаил Иванович

Мать: Неонила Николаевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1896

Жена: Марфа Ефимовна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.12.1896

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1898

Сын: Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.02.1901

Сын: Иванов Василий Иванович

Мать ребёнка: Марфа Ефимовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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