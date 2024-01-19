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Сергей Ефимович

Место рождения

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Ефимий Саввич

Мать: Евдокия Ивановна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.01.1890

Жена: Ольга Ивановна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.12.1890

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Ольга Ивановна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.01.1892

Сын: Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Ольга Ивановна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.07.1894

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Ольга Ивановна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.04.1908

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Агафья Алексеевна

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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