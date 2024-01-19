Сергей Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Ефимий Саввич
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
28.01.1890
Жена: Ольга Ивановна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.12.1890
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1892
Сын: Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1894
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1908
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Агафья Алексеевна
Смерть
Неизвестно