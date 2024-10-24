Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1890
Муж: Сергей Ефимович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.12.1890
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Ефимович
Рождение ребёнка
25.01.1892
Сын: Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Ефимович
Рождение ребёнка
23.07.1894
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Ефимович
Смерть
Неизвестно