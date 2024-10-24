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Ольга Ивановна

Место рождения

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.01.1890

Муж: Сергей Ефимович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.12.1890

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Ефимович

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.01.1892

Сын: Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Ефимович

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.07.1894

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Ефимович

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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