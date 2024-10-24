Афимья Никитична
Место рождения
Дата рождения08.07.1824
Дата смерти13.09.1864
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1824
Отец: Никита Спиридонович
Мать: Марфа Герасимовна
Бракосочетание
04.02.1840
Муж: Савва Матвеевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1849
Сын: Ефимий Саввич
Отец ребёнка: Савва Матвеевич
Рождение ребёнка
07.06.1852
Дочь: Акулина Саввична
Отец ребёнка: Савва Матвеевич
Рождение ребёнка
03.11.1853
Дочь: Степанида Саввична
Отец ребёнка: Савва Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 01.07.1856
Дочь: Марья Саввична
Отец ребёнка: Савва Матвеевич
Рождение ребёнка
02.07.1857
Сын: Фома Саввич
Отец ребёнка: Савва Матвеевич
Рождение ребёнка
22.08.1859
Дочь: Наталья Саввична
Отец ребёнка: Савва Матвеевич
Рождение ребёнка
29.09.1861
Дочь: Устинья Саввична
Отец ребёнка: Савва Матвеевич
Рождение ребёнка
04.01.1864
Дочь: Татьяна Саввична
Отец ребёнка: Савва Матвеевич
Смерть
13.09.1864
Причина смерти: от горячки