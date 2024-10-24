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Афимья Никитична

Место рождения

Тушнево

Дата рождения

08.07.1824

Дата смерти

13.09.1864

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1824

Отец: Никита Спиридонович

Мать: Марфа Герасимовна

Бракосочетание
04.02.1840

Муж: Савва Матвеевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1849

Сын: Ефимий Саввич

Отец ребёнка: Савва Матвеевич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.06.1852

Дочь: Акулина Саввична

Отец ребёнка: Савва Матвеевич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.11.1853

Дочь: Степанида Саввична

Отец ребёнка: Савва Матвеевич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 01.07.1856

Дочь: Марья Саввична

Отец ребёнка: Савва Матвеевич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.07.1857

Сын: Фома Саввич

Отец ребёнка: Савва Матвеевич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1859

Дочь: Наталья Саввична

Отец ребёнка: Савва Матвеевич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.09.1861

Дочь: Устинья Саввична

Отец ребёнка: Савва Матвеевич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1864

Дочь: Татьяна Саввична

Отец ребёнка: Савва Матвеевич

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
13.09.1864
Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от горячки

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