Марфа Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Спиридонович
Рождение ребёнка
01.12.1820
Дочь: Варвара Никитична
Отец ребёнка: Никита Спиридонович
Рождение ребёнка
01.03.1822
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Никита Спиридонович
Рождение ребёнка
08.07.1824
Дочь: Афимья Никитична
Отец ребёнка: Никита Спиридонович
Рождение ребёнка
03.03.1827
Дочь: Дарья Никитична
Отец ребёнка: Никита Спиридонович
Рождение ребёнка
10.07.1829
Сын: Гавриил Никитич
Отец ребёнка: Никита Спиридонович
Смерть
До 1833