Марфа Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Спиридонович

Рождение ребёнка
01.12.1820

Дочь: Варвара Никитична

Отец ребёнка: Никита Спиридонович

Рождение ребёнка
01.03.1822

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Никита Спиридонович

Рождение ребёнка
08.07.1824

Дочь: Афимья Никитична

Отец ребёнка: Никита Спиридонович

Рождение ребёнка
03.03.1827

Дочь: Дарья Никитична

Отец ребёнка: Никита Спиридонович

Рождение ребёнка
10.07.1829

Сын: Гавриил Никитич

Отец ребёнка: Никита Спиридонович

Смерть
До 1833

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