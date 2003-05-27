Пукенис (Лизунова) Анна Георгиевна
Место рожденияТульская область
Дата рождения29.12.1914
Дата смерти27.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1914
Отец: Лизунов Георгий
Мать: Лизунова ?
Тульская область
Рождение ребёнка
07.03.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пукенис Владимир Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Казахстан
Смерть
27.05.2003
Омск, город Омск, Омская область