Пукенис (Лизунова) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пукенис (Лизунова) Анна Георгиевна

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Место рождения

Тульская область

Дата рождения

29.12.1914

Дата смерти

27.05.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1914

Отец: Лизунов Георгий

Мать: Лизунова ?

Тульская область
Рождение ребёнка
07.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пукенис Владимир Климентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пукенис Владимир Климентьевич

Казахстан
Смерть
27.05.2003
Омск, город Омск, Омская область
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