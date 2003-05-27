Лизунов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1914
Дочь: Пукенис Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Лизунова ?
Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лизунов Тимофей Георгиевич
Мать ребёнка: Лизунова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Лизунова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Лизунова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лизунова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно