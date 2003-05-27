Лизунова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизунова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1914

Дочь: Пукенис Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Лизунов Георгий

Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лизунов Тимофей Георгиевич

Отец ребёнка: Лизунов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Лизунов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Лизунов Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лизунов Георгий

Смерть
Неизвестно
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