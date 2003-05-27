Лизунова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1914
Дочь: Пукенис Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Лизунов Георгий
Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лизунов Тимофей Георгиевич
Отец ребёнка: Лизунов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Лизунов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Лизунов Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лизунов Георгий
Смерть
Неизвестно