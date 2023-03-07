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Пукенис Владимир Климентьевич

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Место рождения

Малокулачье, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

25.02.1943

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Пукенис Климентий Иванович

Мать: не указана

Малокулачье, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пукенис Анна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пукенис Анна Георгиевна

Казахстан
Работа или профессия
Неизвестно
начальник цеха Омского Судоремонтного завода
Смерть
25.02.1943
Причина смерти: умер от ран
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