Пукенис Владимир Климентьевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти25.02.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Пукенис Климентий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пукенис Анна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пукенис Анна Георгиевна
Казахстан
Работа или профессия
Неизвестно
начальник цеха Омского Судоремонтного завода
Смерть
25.02.1943
Причина смерти: умер от ран