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Пукенис Климентий Иванович

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Место рождения

дер. Людышки Оникштынской вол Вилькомирского уезда Ковенской гу

Дата рождения

12.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1877

Отец: Pukenis Jonas

Мать: Pukeniete Marijona

дер. Людышки Оникштынской вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Рождение ребёнка
1909

Сын: Пукенис Владимир Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Малокулачье, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.03.1916

Сын: Пукенис Павел Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Малокулачье, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милия Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пукенис Виктор Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пукенис Иван Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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