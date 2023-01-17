Пукенис Климентий Иванович
Место рождениядер. Людышки Оникштынской вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Дата рождения12.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1877
Отец: Pukenis Jonas
Мать: Pukeniete Marijona
дер. Людышки Оникштынской вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Рождение ребёнка
1909
Сын: Пукенис Владимир Климентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1916
Сын: Пукенис Павел Климентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Климентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милия Климентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пукенис Виктор Климентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пукенис Иван Климентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно