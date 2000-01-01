Pukeniete (Bulotaite) Marijona
Место рожденияОникштынская вол Вилькомирского уезда Ковенской губ
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Оникштынская вол Вилькомирского уезда Ковенской губ
Рождение ребёнка
18.09.1873
Сын: Pukenis Anicetas
Отец ребёнка: Pukenis Jonas
дер. Людышки Оникштынской вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Рождение ребёнка
07.06.1875
Сын: Пукенис Семен Янович
Отец ребёнка: Pukenis Jonas
дер. людышки Оникштынской вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Рождение ребёнка
12.07.1877
Сын: Пукенис Климентий Иванович
Отец ребёнка: Pukenis Jonas
дер. Людышки Оникштынской вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Рождение ребёнка
11.08.1879
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Pukenis Jonas
дер. Людышки Оникштынской вол Вилькомирского уезда
Рождение ребёнка
12.03.1882
Отец ребёнка: Pukenis Jonas
дер. Людышки Оникштынской вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Pukenis Jonas
Оникштынская вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Рождение ребёнка
05.03.1887
Отец ребёнка: Pukenis Jonas
дер. Людышки Оникштынской вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Эмилия Яновна
Отец ребёнка: Pukenis Jonas
дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Pukenis Jonas
Смерть
Неизвестно