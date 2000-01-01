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Pukeniete (Bulotaite) Marijona

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Место рождения

Оникштынская вол Вилькомирского уезда Ковенской губ

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Оникштынская вол Вилькомирского уезда Ковенской губ
Рождение ребёнка
18.09.1873

Сын: Pukenis Anicetas

Отец ребёнка: Pukenis Jonas

дер. Людышки Оникштынской вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Рождение ребёнка
07.06.1875

Сын: Пукенис Семен Янович

Отец ребёнка: Pukenis Jonas

дер. людышки Оникштынской вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Рождение ребёнка
12.07.1877

Сын: Пукенис Климентий Иванович

Отец ребёнка: Pukenis Jonas

дер. Людышки Оникштынской вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Рождение ребёнка
11.08.1879

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Pukenis Jonas

дер. Людышки Оникштынской вол Вилькомирского уезда
Рождение ребёнка
12.03.1882

Сын: Пукенис Матвей Иванович

Отец ребёнка: Pukenis Jonas

дер. Людышки Оникштынской вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Рождение ребёнка
1886

Сын: Пукенис Викентий Янович

Отец ребёнка: Pukenis Jonas

Оникштынская вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Рождение ребёнка
05.03.1887

Сын: Пукенис Иван Иванович

Отец ребёнка: Pukenis Jonas

дер. Людышки Оникштынской вол Вилькомирского уезда Ковенской гу
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Эмилия Яновна

Отец ребёнка: Pukenis Jonas

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pukenis Jonas

Смерть
Неизвестно
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