(Пукенис) Эмилия Яновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пукенис) Эмилия Яновна

(Пукенис) Эмилия Яновна

avatar

Место рождения

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн

Дата рождения

1895

Дата смерти

18.12.1896

Пол

Женский

Отец

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Pukenis Jonas

Мать: Pukeniete Marijona

дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Смерть
18.12.1896
дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Причина смерти: Воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Оникштынское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close