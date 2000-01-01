(Пукенис) Эмилия Яновна
Место рождениядер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Дата рождения1895
Дата смерти18.12.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Pukenis Jonas
Мать: Pukeniete Marijona
дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Смерть
18.12.1896
дер. Людышки Оникштынской волости Ковенской губерн
Причина смерти: Воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Оникштынское кладбище