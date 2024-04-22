Петр Игнатов
Место рождения
Дата рождения1776 ст.
Дата смерти1805 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: Игнатий Алексеев
Мать: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Федор Петров
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Георгий Петров
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
06.11.1799 ст.
Сын: Павел Петров
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
15.04.1804 ст.
Сын: Аристарх Петров
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федорова
Взята в деревне Савинской, из крестьян помещицы Пелагеи Михайловой дочери Вельяшевой
Смерть
1805 ст.