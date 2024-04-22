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Петр Игнатов

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

1805 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: Игнатий Алексеев

Мать: Прасковья Михайлова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Федор Петров

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Георгий Петров

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.11.1799 ст.

Сын: Павел Петров

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.04.1804 ст.

Сын: Аристарх Петров

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федорова

Взята в деревне Савинской, из крестьян помещицы Пелагеи Михайловой дочери Вельяшевой
Смерть
1805 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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