Федор Петров
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: Петр Игнатов
Мать: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Григорий Федоров
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
22.09.1814 ст.
Сын: Федор Федоров
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
01.12.1816 ст.
Дочь: Анисья Федорова
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
20.11.1818 ст.
Сын: Яков Федоров
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
03.11.1821 ст.
Дочь: Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
01.05.1824 ст.
Сын: Тимофей Федоров
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
05.05.1827 ст.
Сын: Панфил Федоров
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
10.12.1829 ст.
Сын: Михаил Федоров
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
10.12.1830 ст.
Сын: Михаил Федоров
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Сергеева
Смерть
Неизвестно