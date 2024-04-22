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Федор Петров

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Петр Игнатов

Мать: Евдокия Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Григорий Федоров

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.09.1814 ст.

Сын: Федор Федоров

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.12.1816 ст.

Дочь: Анисья Федорова

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.11.1818 ст.

Сын: Яков Федоров

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.11.1821 ст.

Дочь: Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.05.1824 ст.

Сын: Тимофей Федоров

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.05.1827 ст.

Сын: Панфил Федоров

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.12.1829 ст.

Сын: Михаил Федоров

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.12.1830 ст.

Сын: Михаил Федоров

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Сергеева

Смерть
Неизвестно
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