Евдокия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Сергеева

Евдокия Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Григорий Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.09.1814 ст.

Сын: Федор Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.12.1816 ст.

Дочь: Анисья Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.11.1818 ст.

Сын: Яков Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.11.1821 ст.

Дочь: Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.05.1824 ст.

Сын: Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.05.1827 ст.

Сын: Панфил Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.12.1829 ст.

Сын: Михаил Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.12.1830 ст.

Сын: Михаил Федоров

Отец ребёнка: Федор Петров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Петров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close