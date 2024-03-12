Евдокия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Григорий Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
22.09.1814 ст.
Сын: Федор Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
01.12.1816 ст.
Дочь: Анисья Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
20.11.1818 ст.
Сын: Яков Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
03.11.1821 ст.
Дочь: Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
01.05.1824 ст.
Сын: Тимофей Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
05.05.1827 ст.
Сын: Панфил Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
10.12.1829 ст.
Сын: Михаил Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Рождение ребёнка
10.12.1830 ст.
Сын: Михаил Федоров
Отец ребёнка: Федор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Петров
Смерть
Неизвестно