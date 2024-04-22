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Федор Федоров

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.09.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1814 ст.

Отец: Федор Петров

Мать: Евдокия Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.07.1836 ст.

Сын: Семен Федоров

Мать ребёнка: Акулина Кузьмина

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.07.1839 ст.

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: Акулина Кузьмина

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Илларион Федоров

Мать ребёнка: Акулина Кузьмина

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Кузьмина

Смерть
Неизвестно
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