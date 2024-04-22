Федор Федоров
Место рождения
Дата рождения22.09.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1814 ст.
Отец: Федор Петров
Мать: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
16.07.1836 ст.
Сын: Семен Федоров
Мать ребёнка: Акулина Кузьмина
Рождение ребёнка
17.07.1839 ст.
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: Акулина Кузьмина
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Илларион Федоров
Мать ребёнка: Акулина Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Кузьмина
Смерть
Неизвестно