Акулина Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Кузьмина

Акулина Кузьмина

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Кузьма Сидоров

Мать: Степанида Дмитриева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.07.1836 ст.

Сын: Семен Федоров

Отец ребёнка: Федор Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.07.1839 ст.

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Федор Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Илларион Федоров

Отец ребёнка: Федор Федоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Федоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close