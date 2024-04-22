Акулина Кузьмина
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Кузьма Сидоров
Мать: Степанида Дмитриева
Рождение ребёнка
16.07.1836 ст.
Сын: Семен Федоров
Отец ребёнка: Федор Федоров
Рождение ребёнка
17.07.1839 ст.
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Федор Федоров
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Илларион Федоров
Отец ребёнка: Федор Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Федоров
Смерть
Неизвестно