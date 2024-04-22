Евдокия Федорова
Место рождения
Дата рождения1770 ст.
Дата смерти07.03.1834 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: Федор Федоров
Мать: Наталья Никитина
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Федор Петров
Отец ребёнка: Петр Игнатов
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Георгий Петров
Отец ребёнка: Петр Игнатов
Рождение ребёнка
06.11.1799 ст.
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Петр Игнатов
Рождение ребёнка
15.04.1804 ст.
Сын: Аристарх Петров
Отец ребёнка: Петр Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Игнатов
Взята в деревне Савинской, из крестьян помещицы Пелагеи Михайловой дочери Вельяшевой
Бракосочетание
Неизвестно
Выдана в замужество, в деревню Федоркину, за крестьянина помещика Петра Иванова сына Левашева
Смерть
07.03.1834 ст.
От водянки