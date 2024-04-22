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Евдокия Федорова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

07.03.1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: Федор Федоров

Мать: Наталья Никитина

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Федор Петров

Отец ребёнка: Петр Игнатов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Георгий Петров

Отец ребёнка: Петр Игнатов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.11.1799 ст.

Сын: Павел Петров

Отец ребёнка: Петр Игнатов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.04.1804 ст.

Сын: Аристарх Петров

Отец ребёнка: Петр Игнатов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Игнатов

Взята в деревне Савинской, из крестьян помещицы Пелагеи Михайловой дочери Вельяшевой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Выдана в замужество, в деревню Федоркину, за крестьянина помещика Петра Иванова сына Левашева
Смерть
07.03.1834 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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