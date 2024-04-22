Наталья Никитина
Место рождения
Дата рождения1747 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: Никита Фомин
Мать: Ирина Терентьева
Рождение ребёнка
1770 ст.
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Федор Федоров
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Федор Федоров
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Гликерия Федорова
Отец ребёнка: Федор Федоров
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Андрей Федоров
Отец ребёнка: Федор Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Федоров
Смерть
Неизвестно