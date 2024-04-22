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Наталья Никитина

Место рождения

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: Никита Фомин

Мать: Ирина Терентьева

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1770 ст.

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Федор Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Федор Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Гликерия Федорова

Отец ребёнка: Федор Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Андрей Федоров

Отец ребёнка: Федор Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Федоров

Смерть
Неизвестно
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