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Андрей Федоров

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: Федор Федоров

Мать: Наталья Никитина

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Елена Максимова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Елена Максимова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.10.1799 ст.

Дочь: Прасковья Андреева

Мать ребёнка: Елена Максимова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.02.1802 ст.

Сын: Никифор Андреев

Мать ребёнка: Елена Максимова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.03.1806 ст.

Сын: Никифор Андреев

Мать ребёнка: Елена Максимова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.05.1808 ст.

Сын: Сидор Андреев

Мать ребёнка: Елена Максимова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Максимова

Смерть
Неизвестно
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