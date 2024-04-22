Андрей Федоров
Место рождения
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: Федор Федоров
Мать: Наталья Никитина
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
12.10.1799 ст.
Дочь: Прасковья Андреева
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
02.02.1802 ст.
Сын: Никифор Андреев
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
05.03.1806 ст.
Сын: Никифор Андреев
Мать ребёнка: Елена Максимова
Рождение ребёнка
07.05.1808 ст.
Сын: Сидор Андреев
Мать ребёнка: Елена Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Максимова
Смерть
Неизвестно