Игнатий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1755 ст.
Дата смерти24.08.1808 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.
Отец: Алексей Гаврилов
Мать: Евдокия Ефремова
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Петр Игнатов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Ефросинья Игнатова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Степанида Игнатова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Ефим Игнатов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Михайлова
Взята в деревне Жуковой, из крестьян помещика Никиты Федорова сына Коковинского
Смерть
24.08.1808 ст.
От горячки