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Игнатий Алексеев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1755 ст.

Дата смерти

24.08.1808 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.

Отец: Алексей Гаврилов

Мать: Евдокия Ефремова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Петр Игнатов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Ефросинья Игнатова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Степанида Игнатова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Ефим Игнатов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Михайлова

Взята в деревне Жуковой, из крестьян помещика Никиты Федорова сына Коковинского
Смерть
24.08.1808 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От горячки
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